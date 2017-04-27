Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi Antonio Spillimbergo, Türk hükümetinin yapısal reform programını başarılı bulduğunu ifade ederek, "Hükümetin bireysel emeklilik, iş gücü piyasası ve düşük tasarrufları artırmaya yönelik reformlara gereken önemi verdiğini düşünüyorum. Bu reformlar, Türkiye'nin iki darboğazını ilgilendiriyor" dedi.

IMF Türkiye Masası Şefi Spillimbergo, Suriye ve diğer bölge ülkelerinden Türkiye'ye gelen çok sayıda sığınmacı için uygun ekonomik şartlar oluşturulmasının da büyük önem taşıdığını kaydetti.