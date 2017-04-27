Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 21 Nisan ile biten haftada 2 milyar 174 milyon dolar azalarak 102 milyar 967 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri de, 2 milyar 187 milyon dolar azalarak 87 milyar 720 milyon dolardan 85 milyar 538 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 21 Nisan haftasında 8 milyon dolar artarak 17 milyar 421 milyon dolardan 17 milyar 429 milyon dolara yükseldi.
Merkez’in toplam rezervleri azaldı
27.04.2017 - 14:31 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Nisan ile biten haftada 2 milyar 174 milyon dolar azaldı.
Etiketler : merkez bankası,haberler,son dakika,
468296 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/468296.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER