Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 21 Nisan ile biten haftada 2 milyar 174 milyon dolar azalarak 102 milyar 967 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri de, 2 milyar 187 milyon dolar azalarak 87 milyar 720 milyon dolardan 85 milyar 538 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 21 Nisan haftasında 8 milyon dolar artarak 17 milyar 421 milyon dolardan 17 milyar 429 milyon dolara yükseldi.