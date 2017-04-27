Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, A Haber canlı yayınında, İstanbul Boğazı'nda canlı hayvan taşıyan Togo bayraklı "Youzarsıf H." adlı 81 metre uzunluğundaki gemi ile "Liman" isimli Rus bayraklı istihbarat gemisinin çatışmasına (çarpışma) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus askeri gemisinin battığını ancak mürettebatın tamamının kurtulduğunu ve hepsinin sağlığının yerinde olduğunu vurgulayan Arslan, "78 personelin 15'i çatışmaya karışan diğer gemi tarafından, 63'ü de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait tahliye botları tarafından kurtarıldı. 78 personel de alındı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı marifetiyle Rus makamlarına teslim edilecek, onların işlemleri bir taraftan yürüyor." diye konuştu.

"Gerekli işlemler devam ediyor"

Çatışmaya karışan yük gemisinde küçük bir hasar olduğunu, gemi personelinde ise herhangi bir sorun bulunmadığını ifade eden Arslan, "O gemi seyrine devam edebilecek durumda." dedi. Kilyos'un 18 mil açıklarında uluslararası sularda sisten kaynaklı bir çatışmanın söz konusu olduğunu anlatan Arslan, gerekli işlemlerin devam ettiğini kaydetti.

Arslan, kaza mahallinde çevre kirliği oluşturacak bir durumun olmadığını belirterek çevre kirliliği oluşması durumunda müdahale etmek için ilgili geminin olay yerinde bulunduğuna ve gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekti.

Kazanın nasıl olduğuna ilişkin soruya Arslan, "Arkadaşlar çalışıyor. Bu konu netleşmeden söylenebilecek bir bilgi, bilgi kirliği ve kafa karışıklığı oluşturur." cevabını verdi. Arslan, çatışmanın sis nedeniyle gerçekleştiğini ancak nihai bir tespitin henüz yapılmadığını söyledi.

Bakan Arslan, kurtarılan mürettebatın hastaneye gidecek bir durumunun olmadığını sözlerine ekledi.