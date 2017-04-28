Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zorunlu trafik sigortasında sıkıntı bir türlü bitmedi. 2 yıl önce, sigorta şirketlerinin ‘zorunlu trafik sigortası’ poliçe bedellerini yaklaşık yüzde 100 artırması üzerine, şirketlerin zararını azaltacak düzenlemeler yapan Hazine, fiyatlar yine düşmeyince 12 Nisan 2017’den itibaren tavan fiyat uygulaması başlattı. Tavan fiyat uygulamasının ardından ‘fahiş fiyat’ sıkıntılarının biteceğini düşünen vatandaş yine yanıldı. Çünkü fiyat düştü ama bu defa sigortacılar teklif vermemeye, yani bir başka deyişle poliçe düzenlememeye başladı. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük “Tavan fiyat öncesinde poliçe bedelleri taksitle ödeniyordu. Tavan fiyat kararının ardından önce taksiti kaldırdılar. Nakit veya kredi kartına tek çekim başladı. Ardından teklif vermemeye başladılar. Hazine, teklif vermeyen şirketler hakkında adli ve idari işlem yapacağını duyurdu ama şirketler yine de sigorta yapmaktan kaçınıyor” dedi.

Tüketici yine mağdur

Hazine Müsteşarlığının uyarılarına rağmen sigorta şirketlerinin güçlük çıkardığını, yeni fiyatı uygulamamak için türlü yollar denediğini söyleyen Levent Küçük “Sigorta zorunlu ama vatandaş yaptıramıyor. Çünkü şirket türlü yollara başvuruyor. Sigortasını yaptıramayan tüketici de ceza ödemek durumunda kalıyor. Hazine, tüketicinin şikâyet yollarını kolaylaştırmalı, şikâyet ve başvurular da hemen değerlendirilmeli” diye konuştu.