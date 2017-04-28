Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

yönetimi yetkililerinin Beyaz Saray’da yapılan toplantıda tüm ABD senatörlerine Kuzey Kore konusunda brifing vermesi, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının yükselmesine neden oldu. Brifing sonrası ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Kuzey Kore’nin bölgenin istikrarını tehdit ettiği ifade edildi.

Analistler, son 3 yıldır hiçbir bütçe tasarısının kongreden son saatlere girilmeden geçemediğini belirterek, son dakikalara kadar taraflar arasındaki pazarlıkların devam edeceğini ifade etti.

Avrupa tarafında dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizleri sabit bırakırken, daha önce açıklandığı gibi varlık alım programını 80 milyar avrodan 60 milyar avroya düşürdü. Avro/dolar paritesi günü yüzde 0,28 düşüşle 1,0874'ten tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti.

TCMB Enflasyon Raporu takip ediliyor



Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin desteği ile gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95.196,45 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti ve günü yüzde 0,25 azalışla 94.282,48 puandan tamamladı. Dolar/TL ise önceki gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı sonrası başlayan düşüşünü devam ettirerek 3,5550 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördü ve 3,56'nın hemen üzerinde kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve TCMB Enflasyon Raporunun, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, ABD bütçesi ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getirdi.