Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışta BIST 100 endeksi 140,32 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,30 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,10 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin desteği ile gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95.196,45 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti ve günü yüzde 0,25 azalışla 94.282,48 puandan tamamladı.