Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Yiğitler mahallesinde mahalle muhtarı Osman Göksoy’un kiraz bahçesinde yapılan ilk hasada katıldı. Kuzey yarım kürede bulunan Kemalpaşa’nın kirazın ana yurdu olduğunu belirten Başkan Uğurlu, “Allah’a hamd olsun. Bu sene Kuzey yarım kürede ilk burlent kirazının hasadına başladık. İlk kiraz Kemalpaşa’da çıkar. Kiraz denilince Türkiye’de ilk Kemalpaşa akla gelir. Son dönemlerde seralarda da kiraz üretilmeye başlandı ama hiçbiri bunlar kadar doğal, lezzetli ve etli değildir. Bahçelerimiz de bu sene herhangi bir doğal afet olayı yaşanmadı. İnşallah rekolteyi de yüksek bekliyoruz. Ben bütün İzmirli hemşerilerimizi Kemalpaşa’nın kirazını tatmaya ve bahçelerinde kiraz hasadı yapmaya davet ediyorum” dedi.

“Kemalpaşa Ovası tarımsal sit ilan edildi”



Kemalpaşa’nın çok büyük bir sanayi ilçesi olmasının yanı sıra tarihi boyunca hep kiraz ile anıldığını belirten Başkan Uğurlu, “Hükümetimizin almış olduğu karar ile Kemalpaşa Ovası tarımsal sit alanı ilan edilerek kiraz ve çiftçimiz koruma altına alınmıştır. Böylelikle artık tarım alanlarımız sanayileşmeyecek, çiftçimiz gönül rahatlığı ile tarım yapabilecek” diye konuştu.

Başkan Uğurlu ilçede meyve veren kiraz ağacı sayısının 3,5 milyon olduğunu belirterek, kiraz üreticisi sayısının 6 bin yıllık ise yaklaşık olarak 70 bin ton kiraz ürettiklerini sözlerine ekledi.