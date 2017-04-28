Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört motorlu uzun menzilli uçak, İstanbula üzerinde beyaz boya ile gelmişti. Sonrasında uçağın boyama ve bakım işlemleri, Türk Hava Yolları Teknik Bakım Hangarında yapıldı. Çift motorlu A330 tipi TC-TUR ile aynı renklere boyanan uçak, 17 bin 700 kilometre menzilli.

İLK UÇUŞ HİNDİSTANA

Yapılan planlamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk uçuşunu 30 Nisanda bu uçakla Hindistana yapacak. 1 Mayısta döndükten sonra 14-15 Mayısta Çine, 16-17 Mayısta ABDye TC-CAN ile uçulması planlanıyor. Uçağın toplam kabin alanı 140 metre kare. Koltuk kapasitesi ise 56. Kabin 6 bölümden oluşuyor. İlk bölüm, toplantı salonu veya çalışma ofisi olarak kullanılıyor. Hemen arkasında ikramın yapıldığı bir sosyal alan yer alıyor. Kabinde ayrıca bir yatak odası da var. İki ayrı salonun hemen arkasında biri 26, diğeri de 25 koltuklu iki ayrı kabin bulunuyor.

TUNUSTAN SATIN ALINDI

Satın alım işlemi THY tarafından 77,8 milyon dolara yapılan uçak, Airbus tarafından 2008 yılında uçak Hintli Kingfisher Havayolları için 902 seri numarasıyla imal edildi. Ancak A340-500 imalat hattından çıktıktan sonra Tunus Hükümeti tarafından satın alındı. Yaklaşık bir yıl süren modifikasyon çalışmalarının ardından uçağın kabini VIP donanımlı hale getirildi.

MENZİLİ 17 BİN 700 KİLOMETRE

Dört adet Rolls Royce imalatı Trenk 556-69 serisi motora sahip uçağın en önemli özelliği menzili. 17 bin 700 kilometre menzile sanip A340-500ün İstanbul kalkışlı dünyadaki tüm noktalara duraksız ulaşabiliyor. Uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 380 ton.