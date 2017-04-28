Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce seyyanen zamlarla sevinen emekliler bu yıl ise oluşan enflasyon ve promosyon uygulamasıyla maaşlarında artış gördüler. .

Milyonlarca emekli için 2017 yılı önemli bir yıl oldu. Daha önce seyyanen zamlarla sevinen emekliler bu yıl ise oluşan enflasyon ve promosyon uygulamasıyla maaşlarında artış gördüler. Emekliler ilk artışı Ocak'ta yaşadı. Son 6 aylık enflasyon ile birlikte SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşında yüzde 4.73 oranında bir artış oldu. Memur emeklileri ise toplu sözleşme gereğince yüzde 3 zam aldılar. Enflasyon daha önceki zam oranı olan yüzde 5'i aşmadığı için fark da oluşmadı. Bu oranlara göre yeni maaşlar emeklilerin hesabına yatırıldı. Takvim'in haberine göre, bu zamdan iki ay sonra bu kez promosyon uygulaması başlatıldı. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere 300 lira, bin lira ile 2 bin lira olanlara 375 lira ve 2 bin liradan fazla maaş alanlara da 450 liraları ödendi. Bu ödemelerden tüm emekliler yararlanırken Mayıs'da yapılacak ödemelerde Nisan ayına çekilerek erken verildi. Bazı bankalar bu rakamları 500 liraya kadar çıkarttı.

YAZIN YENİ ARTIŞ

Emeklileri bu yıl bekleyen üçüncü gelişme ise Temmuz ve Ağustos ayında olacak. Temmuz ayında oluşacak 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerini zam olarak, memur emeklilerine ise fark olarak yansıyacak. Bu rakam kesin olarak Haziran enflasyonu ile birlikte açıklanacak. Buna rağmen yılbaşından bu yana açıklanan enflasyon rakamları zam oranlarıyla ilgili bir fikir veriyor. Şimdiden memur emeklisine yüzde 4 +1.34, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 4.34 zam göründü. Memur emeklileri Temmuz'da da toplu sözleşme gereğince yüzde 4 daha zam alacak ve enflasyon farkına da kavuşacak. Ağustos ayında ise toplu sözleşme görüşmelerinde memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yılda alacakları zam oranları belirlenecek. Şu anki rakamlara göre en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 463 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 872 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 218 liradan bin 271 liraya çıkacak..