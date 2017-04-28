Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Ticaret Odasının (ATO) düzenlediği "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne katıldı.Özlü, burada yaptığı konuşmada, coğrafi işaret korumasının sadece kültürel ve yerel değerlerin korunmasından ibaretmiş gibi algılandığını ancak konunun ekonomik boyutunun ciddi değer taşıdığını söyledi. Özlü, ekonomik ve rasyonel açıdan şehirleri geliştirmek, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak açısından da bu konuyu önemsediklerini vurgulayarak, coğrafi işarete sahip ürünlerin, pazarlara daha yüksek fiyatlarla girebildiğine işaret etti.

Özlü, bazı ülkelerin coğrafi işaretli ürünlerden ciddi oranda gelir elde ettiğine dikkati çekerek, Fransa'nın gıda endüstrisinde yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 30'unun coğrafi işaret tescili olan ürünlerden oluştuğunu aktardı.

Türkiye'de de son yıllarda coğrafi işaret konusunda farkındalık oluştuğunu dile getiren Özlü, "Şu anda tescil edilmiş ürün sayımız 204'e ulaştı, inceleme aşamasında olan başvuru sayısı ise 302'dir. Bu sayılar yeterli değil. Yaptırdığımız bir araştırma, 2 bin 500 civarında ürünün coğrafi işaret tescili alabilecek bir potansiyel taşıdığını ortaya koyuyor. Bu konudaki farkındalık arttıkça, tescilli ürün rakamların da artacağına inanıyorum." diye konuştu.

"AB genelinde 5 bin tescil edilmiş ürün var"



AB genelinde 5 bin tescil edilmiş ürün bulunduğunu kaydeden Özlü, Türkiye'den ise sadece Aydın inciri, Antep baklavası ve işlemleri tamamlanmak üzere olan Malatya kayısısının AB'de tescil alabildiğini söyledi. Özlü, bu sayıyı artırmanın oda, STK, yerel yönetimler ve kendilerinin vazifesi olduğuna dikkati çekerek, coğrafi işaret tescilinin kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguladı.Özlü, esas işin tescil aşamasından sonra başladığını ve bu konuda tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumunun düzenlediği etkinliklerle Türkiye'deki patent, marka, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaret tescilinin her geçen gün artacağına inandığını söyledi. Bu sayede ekonomiye daha fazla girdi sağlanacağına, dikkati çeken Özlü, "Türkiye'nin yüksek gelir seviyesindeki bir ekonomiye dönüşmesi, bu tür alanlarda yapacağımız hamlelerle gerçekleşecek. Şehirlerimizi, belediyeleri, STK'ları, odaları, bu konuda daha hassas olmaya, birlik içinde hareket etmeye ve ülkemizdeki coğrafi işaret belgesine sahip ürünleri hep birlikte artırmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.