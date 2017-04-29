Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demir İpek Yolu projesinin önemli bir halkası olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nde sona gelindi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin haziran sonu itibarıyla hizmete gireceğini belirterek “Gerek Çin’den, gerek Kazakistan’dan, Türkmenistan’dan özellikle Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden, Orta Asya’daki yük hareketi Kars üzerinden, Türkiye’nin batısına ve oradan da Avrupa’ya gidecek. Böylece ülkemiz dünya taşımacılığında çok daha fazla pay alabilir hale gelecek” dedi. Kars’ta Lojistik Merkezi’nin temellerinin atıldığını ve projenin takip edildiğini kaydeden Bakan Arslan “Uluslararası yük hareketi Kars merkezli olacak. Orta Doğu’ya, Karadeniz’e de dağılımını sağlayacak güzel bir tesis olacak. Hem yük aktarmayı sağlamış olacak, hem de cazibe merkezleri kapsamında üretilecek ürünlerin hedef pazara eriştirilmesini sağlayacak projenin takipçisiyiz” diye konuştu.