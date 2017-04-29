Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin 3. havalimanı ile birlikte e-ticaret üssü hâline gelebileceğini söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteğiyle gerçekleştirilen ‘Türkiye E-ticaret Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulunan Zeybekci, lojistik ve kargo hizmetlerinin e-ticaretle birlikte çok daha başka noktalara gittiğini belirterek “Bir gün evinizden drone’un kapınızın önünde beklediğinin görüntüsünü göreceksiniz. Elektronik ticaretin ödeme yöntemleri ile ilgili de daha bir çok şeyin değiştiğini göreceğiz. Dünyadaki e-ticaretin bu gelişimlerini hep beraber yaşayacağız” dedi. Türkiye’nin bu anlamda en avantajlı ülkelerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Zeybekci “Yaklaşık 2,5 saatlik mesafede 1,5-2 milyarlık nüfusun olduğu, bu coğrafyanın orta yerindeki Türkiye, gelecekteki e-ticaretin tüm enstrümanlarını en iyi şekilde yerine getiren ülke olacak. 3. havalimanı ve onun etrafında oluşturacağımız lojistik serbest bölgesi ile ilgili çalışmalarımız bu anlamda bizim önden bazı avantajlara ulaşacağımızın işaretleridir. Bu anlamdaki hazırlıklarımız da çağa uygun bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.