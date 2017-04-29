Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, refah göstergelerine doğrudan yansıyacak yeni hükümet modeli kapsamında ekonomide de tarihi adımlar atmaya hazırlanıyor. Hükümet, yıl sonuna kadar "faiz, işsizlik, enflasyonu" tek haneye düşürmeyi hedeflerken, kamu ürünlerine tek kuruş zam yapmayacak. Piyasalar 40 yıl vadeli finansman modeli ile canlanırken, Varlık Fonu aracılığıyla ucuz ve uzun vadeli kredi sağlanacak.

Atılacak bazı adımlar şöyle:

KİLİT KURUMLAR YENİDEN YAPILANIYOR: Hükümet, yeni hükümet sistemi kapsamında bakanlıklar, üst kurullar, Ekonomik Konsey gibi kilit organları da yeniden yapılandıracak. Reformları ve kurumsal yapılanmayı üstlenecek tecrübeli kadrolar genç isimlerle takviye edilecek.

TAKİP SİSTEMİ KURULUYOR: Yeni dönemde başta mega projeler olmak üzere ülke için stratejik öneme sahip tüm yatırımları takip sistemi kuruluyor.

SAHA ÇALIŞMALARI ARTACAK: Reel sektörün nabzının tutulmasından sosyal güvenlik politikalarına kadar her alanda saha çalışmalarına ağırlık verilecek.

BAKANLIKLARDA YAPILANMA: İç ve dış ticaretin tek çatı altında toplanması seçeneği değerlendiriliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması öngörülüyor.

KAMUDA ZAM YOK: Elektrik, su başta olmak üzere kamu ürünlerinde yıl sonuna kadar zam yapılmayacak.

BANKA SENEDİ GELİYOR: Bankalar, banka senedi ile piyasayı canlandıracak. Bankalar aktiflerini menkulleştirip piyasaya sürecek.

VARLIK FONU İLE UCUZ KREDİ: Uzun vadeli, makul, ucuz, kolay erişilebilir finansman ihtiyacı Varlık Fonu ile gerçekleştirilecek.

YENİ FİNANSMAN PAKETİ: Ekonomi yönetimi kısa süre içinde 10 yıl ödemesiz, 34 yıllık finansman paketini devreye koyacak. Bu, Türkiye'nin uluslararası piyasalardan borçlandığı maliyetin çok altında olacak. 40 yıl vadeli finansman modelleri için çalışılacak.

İSTİHDAM TAM GAZ SÜRECEK: Güçlü bir istihdam üretme kapasitesi için devletin bütün olanakları kullanılacak.

CANİKLİ: HEDEF 460 BİN KOBİ

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, faizsiz finansman desteği çerçevesinde bugün itibarıyla 238 bin 595 KOBİ'ye kredi verildiğini anımsatarak, kullandırılan kredi miktarının 5.9 milyar lira olduğunu söyledi.

Canikli, "27 bin 423 KOBİ bekliyor. Yani gelip krediyi almaları bekleniyor. Bunlar müracaatlarını yaptıkları anda kredilerini kullanacak. 150 bin tanesi de henüz banka ile yeni bağlantıya geçti. Hedefimiz 460 bin. Bugüne kadar bu alanda verilen en büyük kredi, finansman desteğidir" dedi.



Kaynak: Sabah