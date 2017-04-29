Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, döner koltuk ve sandalyeler, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar, büro mobilyaları, mutfakta ve yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalarla plastik maddeden yapılan mobilyaların KDV'si 30 Eylül'e kadar yüzde 8 olacak.

Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı, bulaşık makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ise 30 Eylül'e kadar sıfıra çekildi.

Beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV 30 Nisan'a kadar sıfırlanmış, mobilyadaki KDV ise yüzde 8'e düşürülmüştü.