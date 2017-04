Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evde internetin yaygınlaşması kapsamında, internet hizmeti veren şirketlere sağladığı ücretsiz destek ile internetle yeni tanışacak bireysel müşterilere yönelik hesaplı bir paket hazırladı. Özellikle dar gelirli vatandaşların evinde internet olması için başlatılan kampanya ile ev telefonu olanlar her şey dahil 14.90 TL'ye, ev telefonu olmayanlar ise her şey dahil 29.90 TL'ye sahip olabilecekler. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın çağrısını büyük bir memnuniyet ile karşıladıklarını ifade eden Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, "Türkiye'nin 81 ilinde, henüz internetle tanışmamış her gelir grubundan haneyi internetle tanıştırmayı hedefliyoruz" dedi. Seferberliği, Türkiye'nin geleceği olan gençlerin eğitimine destek verme noktasında fırsat olarak değerlendirdiklerini dile getiren Önal, şunları söyledi: "Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişebilmesi ve iyi bir donanıma sahip olabilmeleri için onları dijital dünyanın sunduğu imkânlarla desteklemenin önemine inanıyoruz. Bu seferberlikle aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine de katkıda bulunmuş oluyoruz."