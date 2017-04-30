Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Talep yoğunluğundan dolayı kısa bir süre öncesine kadar kilosu 10-12 lira seviyesinde seyreden tavuk kanadının kilosu, 17 liraya yükseldi. Bütün piliç ve incikte fazla fiyat artışı yaşanmazken, kanatta yaşanan yüksek zam dikkat çekiyor. Bir tavuk firmasının yöneticisi “Fiyatlarda genel bir yükseliş yok. Sadece mangal sezonunun başlamasıyla birlikte artan talep sebebiyle kanat etinde yükselme yaşandı. Türkiye’de yıllık kişi başına tavuk tüketim oranı 25 kilo. Mangal sezonunda artış yaşanıyor” dedi.