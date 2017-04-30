Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Türkiye’nin bu alandaki ihtiyaçlarının giderilmesi ve nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. SSM, 2011 yılında ilk adımı “Araştırmacı Yetiştirme Programı” (SAYP) ile atmıştı. Program kapsamına Türkiye’nin önde gelen 22 üniversitesi ve 35 savunma sanayi firması dahil oldu. Bugüne kadar 44 proje hayata geçirildi, konusunda uzman 44 araştırmacı yetiştirildi. İş birliği protokolü imzalanan üniversiteler arasında ODTÜ, İTÜ, Hacettepe, Sabancı, Gazi, Bilkent, Yıldız Teknik, Uludağ, Başkent gibi prestijli okullar bulunuyor. Türkiye’nin teknolojik gelişiminde büyük katkıları olan ASELSAN, ROKETSAN, TAI, HAVELSAN, BMC, MKEK gibi savunma sanayi firmaları da programa destek veriyor. Önümüzdeki dönemde de Selçuk, Yaşar, Ege, Koç ve Boğaziçi Üniversitelerinin, SAYP kapsamına dahil olması bekleniyor. 2023 hedefleri doğrultusunda, Türkiye’de 300 bin araştırmacının eğitim görmesi hedefleniyor. Bununla birlikte lisansüstü tezlerin konu seçiminde de, sektörün ihtiyaçlarının öncelikli olarak göz önünde tutulması sağlanıyor.