Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki hafta 2 kuyada yapılacak çatlatma operasyonu sonrasında verim alınması durumunda bölgede arka arkaya yeni kuyular açılacak. TP, 2 yıldır proje üzerinde çalışıyor. Operasyon için Amerikan merkezli Halliburton şirketinden teknik hizmet alınacak.



ABD enerji enformasyon idaresinin raporuna göre, Trakya bölgesinde kaya gazı miktarı 962 milyar metreküp civarında. Bunun 170 milyar metreküpü ekonomik anlamda üretilebilir konumda. Aynı bölgede 100 milyon varil kaya petrolünün de üretilebilir olduğu hesaplanıyor.



Türkiye'de aynı zamanda, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3,7 trilyon metreküp kaya gazı olduğu belirtilen söz konusu rapora göre, bu miktarın 481 milyar metreküpü çıkarılabilir bölümü oluşturuyor. Aynı bölgede, 4,6 milyar varil üretilebilir, 91 milyar varil de yerinde kaya petrolü olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi 2016 yılında 46 milyar metreküp oldu. Trakya'daki kaya gazının tamamı çıkarılabilir hale geldiğinde Türkiye'nin 19 yıllık gaz ihtiyacının karşılanması mümkün.