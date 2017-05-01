Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Güven ANKARA

Bir dönem ilişkilerde soğuk rüzgarların estiği Ankara-Taşkent hattında bahar havası yaşanıyor. Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri geliştirmeye özel önem veren Türkiye bu konuda önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yılın kasım ayında Semerkant’a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaret ilişkilerde dönüm noktası oldu. Ardından geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Taşkent’teki temasları ilişkilerdeki ivmeyi artırdı. Sırada ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi yer alıyor. İlk aşamada Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Taşkent’i ziyaret etmesi ve iki ülke arasında Karma Ekonomik Koordinasyon (KEK) toplantısının yapılması gündemde yer alıyor.

SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ

Bu ziyaretlerin ardından da Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ve Genelkurmay Başkanlığından bir ekip Taşkent’e gidecek. İlişkilerin geliştirilmesi için belirlenen yol haritasına göre Türk Hava Yolları’nın Türk Uygarlığı’nda önemli bir şehir olan Buhara ve yine tarihi Semerkant şehirlerine sefer sayılarını artırması değerlendiriliyor. Özbek yetkililer otellerin Türk iş adamları tarafından işletilmesini ve eski otellerin restorasyonun da tarihi dokuya uygun olarak yine Türk girişimcilerin gerçekleştirmesini istiyor. İlişkilerdeki normalleşmenin ticaret rakamlarına da yansıması bekleniyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi şu anda 1,2 milyar civarında. Ticaret hacmi olarak orta ve uzun vadede rakamlar belirlendi. İlk 1-2 senede bu rakamın 5 milyar dolara uzun vadede de 10 milyar dolara çıkarılması mümkün görünüyor.

DEVLET BAŞKANI TÜRKİYE’YE GELECEK

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirzayev’in de bu yıl içerisinde Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Ziyaret sırasında Devlet Başkanları düzeyinde bir ‘zirve’nin de düzenlenmesi öngörülüyor.