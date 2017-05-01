Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel sektörün konvansiyonel gaz üretimi yaptığı Trakya bölgesinde, Türkiye Petrolleri (TP) konvansiyonel olmayan şeklinde tanımlanan kaya gazı üretimi için ilk somut adımı atıyor. TP, kaya gazı üretimi için ilk çatlatma operasyonunu gelecek hafta içerisinde yapmayı planlıyor. Hamitabat bölgesi yakınında iki kuyuda yapılacak çatlatma operasyonu için Amerikan merkezli Halliburton şirketinden teknik hizmet alınacak. İki kuyuda yapılacak çatlatma operasyonu sonrasında verim alınması durumunda, bölgede arka arkaya yeni kuyuların açılması bekleniyor. Aynı zamanda, üretim yapılabilmesi durumunda bu bölgedeki mevcut altyapının da kullanılarak Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) veya diğer şirketlerin sistemine doğalgaz verilebileceği ifade ediliyor. TP’nin 2 yıldır üzerinde çalıştığı operasyonunun özel sektör tarafından da takip edildiği ve başarılı olunması durumunda bu şirketler için de cesaret verici olacağına dikkat çekiliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) 2013’te dünya kaya gazı haritasını ortaya koyduğu raporuna göre, Trakya bölgesindeki kaya gazı miktarı 962 milyar metreküp olarak tahmin edilirken, bu miktarın 170 milyar metreküpü ekonomik anlamda üretilebilir konumda bulunuyor. Güneydoğu Anadolu’da 3,7 trilyon metreküp kaya gazı olduğu belirtilirken, bu miktarın 481 milyar metreküpü çıkarılabilir bölümü oluşturuyor. Rapora göre, sadece Trakya ve Güneydoğu havzalarında Türkiye’ye 100 yıl yetecek kaya gazı rezervi var. Ancak bunun yaklaşık 14 yıl yetecek miktarı üretilebilir konumda bulunuyor.