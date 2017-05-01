Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KHK ile güvenlik korucularına da önemli haklar sağlanmış oldu. KHK ile muhtarların ve korucuların primlerinin devlet tarafından ödenmesi kararlaştırıldı. Güvenlik korucularının primlerini valilikler ödeyecek ve korucular 55 yaşında emekli olabilecekler. Muhtarların primleri ise İl Özel İdareleri tarafından ödenecek.

HER AY KENDİLERİ ÖDÜYORDU

Muhtarlar eski adıyla Bağ – Kur’lu yeni adıyla 4/b’li sigortalılardır. Yani kendi primlerini kendileri ödeyerek sosyal güvenlik sisteminden sağlanan yardımlardan faydalanabilirler. Dolayısıyla muhtarların her ay kendi maaşlarından primlerini ödemeleri gerekir. Böyle olunca da ellerine geçen net rakam azalır.

Maaşları azalmamış olacak

Dün yayımlanan KHK ile bu düzen değişti. Bundan böyle muhtarların primlerini devlet ödeyecek. Dolayısıyla muhtarların eline geçen maaşları da azalmamış olacak. Muhtarların primleri İl Özel İdareleri veya Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları tarafından ödenecek. Böylelikle muhtarlar sosyal güvenlik primlerini kendi ceplerinden ödememiş olacaklar.

Korucu ve ailelerine yeni haklar

KHK ile sigortalılığı düzenlenen bir başka kesim güvenlik korucuları. Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, güvenlik korucusu olarak görev yapan kişilerin primleri valilikler tarafından ödenecek ve bu kişiler 4/a’lı sayılacak. Yani eski adıyla SSK’lı statüde görev yapacaklar. Dolayısıyla güvenlik korucular ve bu kişilerin aileleri genel sağlık sigortasından da faydalanabilecekler.

55 Yaşında emeklilik

Diğer yandan güvenlik korucuları 15 yıl güvenlik korucusu olarak görev yapma ve 55 yaşını doldurma şartıyla emekli olacaklar. Ayrıca çalışma gücünün en az yüzde 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde malul sayılan güvenlik korucuları da malulen emekli olabilecek.

Aileye sağlık hizmeti

Muhtarların primlerinin İl Özel İdareleri tarafından ödenmesi ile muhtarlar ve aileleri sağlık hizmetlerinden sorunsuz olarak yararlanabilecekler. Muhtarlar kendi primlerini öderken en büyük sıkıntıyı sağlık hizmetlerine erişim noktasında yaşıyorlardı. Muhtar primini ödeyemeyince kendisi ve ailesi sağlık hizmeti alamayabiliyordu. Primler devlet tarafından ödenince bu sorun da ortadan kalkacak.

Kazancı artacak

Muhtarların primlerinin devlet tarafından ödenmesi ile muhtarların eline geçen net para artmış olacak. 2017 yılı itibarıyla muhtarlar SGK’ya her ay 490,59 TL prim ödüyorlar. Bundan böyle muhtarların primleri devlet tarafından ödeneceği için muhtarların aylık kazancı da dolaylı olarak artmış olacak.