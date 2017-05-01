Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi kapsamında açılan yöresel ürünler sergisinin fıstıktan bala, bulgurdan pekmeze kadar birçok yerel ürününün pazarlanmasına zemi̇n oluşturduğu bildirildi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sergide 42'si oda ve borsalara ait olmak üzere 130 yöresel ürün standı açıldı. Coğrafi işaret tescilli ve tescil başvurusunu Türk Patent ve Marka Kurumuna ve Avrupa Komisyonuna yapmış olan ürünlerin sergilendiği stantlarda, Kayseri pastırmasından Siirt fıstığına, Gaziantep baklavasından Beypazarı kurusuna kadar yüzlerce yöresel ürün yer aldı.

Stant açan üreticiler ile Ankara'daki perakende zincirlerin satın alma yöneticileri ikili görüşmeler gerçekleştirirken katılımcılara hijyen, sanitasyon, dezenfeksiyon, gıda zehirlenmesi, gıda muhafaza teknikleri, gıda mevzuatı ve coğrafi işaret tescili gibi konularda bilgi verildi.

"İş görüşmeleri verimli geçti"

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'yı yöresel ürünlerin, ticaret ve ihracatının merkezi haline getirmenin zirvenin amaçlarından olduğunu kaydetti.

Zirveyle hem tüccarların ticarettekini rolünü hem Ankara'nın ihracatını hem de ülke ekonomisine sağlanan katma değeri artırmayı hedeflediklerini belirten Baran, "Zirve kapsamında düzenlediğimiz yöresel ürünler sergisinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticilerle Ankaralı tüccarlarımız bir araya gelerek çok verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Baran, yöresel ürünler sergisini ihtisas fuarına dönüştürerek bu ürünleri ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı istediklerini de bildirdi.