Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 6 yıl önce polisliğin yanı sıra çiftçilikle de ilgilenmeye başlayan 52 yaşındaki Üstün, geçen sene emekli olduktan sonra solucan gübresi üretimine başladı. Kurslara giderek bu alanda profesyonel eğitim alan Üstün, internet üzerinden de araştırmalar yaptıktan sonra üretime geçti.Üstün, AA muhabirine, ilk etapta Sarıuşağı Mahallesi'ndeki hobi bahçesinin depo kısmında 6-7 bin lira masraf yaparak 10 bin solucanla üretime başladığını söyledi.

Daha sonra 4 ay gibi kısa bir sürede 60 bin solucana ulaştığını aktaran Üstün, "Bu işe bir heves için girmedim. İnternetten araştırıp üretim yerlerine giderek uzman kişilerden bilgiler aldım. Bu yıl için beklentim yok, hedefim gelecek yıllarda milyonlara ulaşmak." dedi.

AYDA 1 TONA KADAR ÜRETİM

Üstün, ayda 600 kilo ile 1 ton arasında solucan gübresi ürettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Solucanlar, büyükbaş hayvan gübresinde bekleyerek kendi gübresine çeviriyor. Bin 600 kilogram büyükbaş hayvan gübresinden 600 kilogram solucan gübresi elde ediyorum. Solucan gübresi genel olarak canlı olan bütün bitkilerde kullanılıyor. İnorganik maddeleri organik maddeye çevirerek toprağın yapısını düzenliyor ve yumuşatıyor. Kimyasal kullanmadan toprağı daha verimli hale getiriyor. Bitkinin yanmasını önlüyor. Bu gübrenin kullanıldığı ağaçlar diğer bitkilerden 15 gün kadar önce meyve veriyor. Bitkinin aromasını, lezzetini, kokusunu koruyor."

Üretime başlamadan önce solucan çeşitlerini incelediğini anlatan Üstün, "En doğal ve en verimli olan Kaliforniya solucanını seçip üretim yapmaya karar verdim. Bu solucanlar çok hassas. Yerini beğenmediği zaman kaçıyor, mamasını sevmediği zaman, kendini güvende hissetmediği zaman doğurganlık ve üretimi azalıyor. Bilinçli üretici olmadığı zaman çok kısa zamanda solucanlar telef oluyor." diye konuştu.

Elde ettiği gübrenin kilosunu 4 liradan sattığını dile getiren Üstün, gelecekte işini büyütüp İç Anadolu Bölgesi'nin ihtiyacını karşılamayı amaçladığını kaydetti.Üstün, aynı zamanda toprağa çok faydalı olan organik solucan gübresiyle geçmişten birer emanet olan toprak yapısının korunmasına da katkı yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.