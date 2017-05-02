Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

121 bin 240 dekar zirai alan suya kavuşacak. Dalaman Ovası Sulaması Projesi ile brüt 121 bin 240 dekar zirai alan modern sulama sistemi ile sulanacak. Projenin suyu Dalaman Çayı üzerinde işletmede bulunan Bereket HES-3 rezervuarından cazibe sistemi ile karşılanacak. 4 ayrı kısımdan oluşan proje kapsamında ovadaki fazla yeraltı suyunun 6 adet drenaj terfi merkezi ve drenaj şebekesi ile tahliye edilmesi sağlanacak.



Milli Ekonomiye 145 Milyon 488 Bin TL Katkı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, projeyi en kısa zamanda hizmete alacaklarını ifade ederek, “Takriben 97 milyon TL’ye mal edeceğimiz tesisle Dalaman Ovası’nın suya olan hasretini dindireceğiz. Topraklarımız bereketlenecek, ürün çeşitliliği artacak ve çiftçilerimizin yüzleri gülmeye devam edecek. Ayrıca proje ile milli ekonomiye 145 milyon 488 bin TL katkı ve 4 bin 041 kişiye de doğrudan istihdam imkânı sağlayacağız” dedi.