Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki ‘genç çiftçi projeleri desteği’ için başvurular 5 Mayıs Cuma günü sona erecek. Destek kapsamında, genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere, 30 bin liraya kadar hibe ödemesinde bulunulacak. Bu program, nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerinde uygulanacak. Destekten yararlanmak isteyen genç çiftçilerin, ön başvurularını internetten, kesin başvurularını da ikamet ettikleri yerleşim biriminin bağlı olduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine şahsen yapmaları gerekiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar “31 Mart 2017 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış genç çiftçilerimizden, kesin başvuru aşamasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi, başvuru dilekçesi, proje tanıtım formu, taahhütname, diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi istenmektedir” dedi.