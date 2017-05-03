Kapalıçarşı'da 3,5240 liradan alınan dolar 3,5260 liradan satılıyor. 3,8520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8540 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5400 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8620 lira olmuştu.
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Kapalıçarşı'da 3,5240 liradan alınan dolar 3,5260 liradan satılıyor. 3,8520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8540 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5400 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8620 lira olmuştu.
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