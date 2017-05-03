Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) havacılık sektöründe yaşanan krizin sona ermesi ve yerde yatan tüm uçakları da tekrar uçmaya başlayınca yeni pilot alımı için kendi resmi internet sitesinde bir duyuru yaptı.

THY’nin “Türk Bayrağını dünyanın dört bir yanına taşımanın gururunu yaşatıyoruz” sloganıyla Kaptan Pilot, 2. Pilot, farklı uçak tiplerinde tecrübesi olan 2. Pilotlar ve tecrübesi olmayan 2. Pilot adayları için yaptığı duyuruda THY'de çalışmanın ayrıcalıkları konusunda da şu bilgiyi paylaştılar:

“Dünyanın en modern ve yaş ortalaması en düşük filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları, pilotlarına yeni nesil uçaklarda görev yapma imkânı sunar. 'Avrupa’nın En İyi Havayolu” ödülünü 5. kez üst üste kazanmanın gururunu yaşayan Türk Hava Yolları’nın bu başarısının arkasında mesleğine tutkuyla bağlı olan çalışanları yer almaktadır.

Türk Hava Yolları, “Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı” istihdamıyla hem havacılık sektörünün gelişimine önemli bir katkı sağlar hem de üniversite mezunu adaylar için eşsiz bir kariyer fırsatı sunarak gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olur.”

ORTALAMA ÜZERİ MAAŞ

Boeing 777, Airbus A330 ve A340 tipi geniş gövdeli uçaklar için Kaptan Pilotlar arandığının bildirildiği duyuruda ayrıca sektör üzerinde maaş verileceği belirtilerek, şöyle denildi:

“Kaptan Pilot (B737, A320) Türk Hava Yolları, çalışanlarına sağlamış olduğu sosyal olanakların yanı sıra, tüm bireylerine sektör ortalamasının üzerinde maaş imkânı sunar. Türk Hava Yolları çalışanlarına, geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları gibi önemli sosyal olanaklar sağlar.”

THY’nin duyurusunda tecrübeli pilotların yanı sıra yetiştirilmek üzere 2. Pilot adaylarının da arandığı duyuruldu.