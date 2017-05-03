Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO) Genel Sekreteri Dr. Abdülaziz Bin Osman et-Tuveycri, Türkiye’nin ISESCO’ya üyeliği için son adımın önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirtti.



ISESCO’nun 35'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Tuveycri, geçtiğimiz şubat ayında 53’üncü üye olarak başvuruda bulunan Türkiye ile çalışmak için sabırsızlandıklarını ve bu vesile ile en kısa zamanda Türkiyeyi ziyaret edeceğini belirtti.



ISESCO’nun kuruluşundan bu yana Türkiye’yi üye olarak aralarında görmek istediklerini belirten Tuveycri, "Bölgede ve dünyada önemli bir yere sahip Türkiye ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Türkiye, eğitim alanında tecrübesi, önemli üniversitelere ev sahipliği yapması ve gelişmiş bilimsel araştırma merkezlerini desteklemesinden dolayı birçok alanda faydalanacağımız bir ülke. Organizasyonumuza üyelik için başvuru yapan Türkiye'nin yakın bir zaman içerisinde resmi işlemlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Karşılıklı birçok kültürel faaliyette bulunacağımız, Türkiye ile birçok alanda tecrübe alışverişinde bulunacağımıza inanıyorum. Şu an İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı yapan Türkiye, çok önemli bir görevi üstleniyor." diye konuştu.



Afrika ve Asya kıtalarında bulunan az gelişmiş ülkelerde Türkiye ile ortak kültürel faaliyetler yapmak istediklerini belirten Tuveycri, Türkiye'nin üye olmasının ardından eğitim, kültür ve bilimsel birçok ortak projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.



"Türkiye Maarif Vakfı ile ön protokol imzaladık"



Türkiye’nin organizasyona üye olmasının ardından Türkiye'den birçok kurumla iş birliğine gideceklerini belirten Tuveycri, "Terör örgütü FETÖ'ye ait okulları devralacak Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Mart ayında bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından eğitim politikaları, müfredat geliştirme, gençler için liderlik geliştirme programları, ortak seminer ve konferans düzenleme alanlarını kapsayan iş birliği anlaşması için ön protokol imzaladık." dedi. Tuveycri'ye AA'nın "2016 Almanağı" ve "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitapları takdim edildi.



ISESCO



Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde 25-28 Ocak 1981'de düzenlenen 3. İslam Zirvesi Konferansı'nda resmen kurulan ISESCO, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) özelleşmiş uzman kurumları arasında yer alıyor. İslam ülkeleri arasında eğitim, bilim ve kültür alanında iş birliğini düzenleyen kurumun, İİT'den bağımsız başkanı ve ayrı bir bütçesi bulunuyor.



Üye ülkeler arasında diyaloğu geliştirici faaliyetlerde bulunan ISESCO, ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri düzenleyerek kültürel etkileşimi güçlendiriyor.



Türkiye, 53’üncü üye olmak üzere geçtiğimiz şubat ayında ISESCO'ya katılım belgesini sunmuştu.