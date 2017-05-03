Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, 10. Uluslararası Tekstil Sempozyumu'nda, 2016’da ithal ürünler üzerinde yaptıkları kontroller hakkında bilgi verdi.

Karaaslan, geçen yıl 65 firmada ve 51 bin 904 üründe güvensizlik tespit ettiklerini belirtti. Karaaslan, güvensiz ürün ithal eden firmalara toplamda 1 milyon 86 bin lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi.

Problemli ürünlerde başı çekenler

Karaaslan, mevzuata aykırı ürünün piyasaya arzının engellendiğini, arz edilenin toplandığını, gerekli hallerde imha edildiğini belirterek, 2016’daki denetim sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Denetimlerde en problemli ürün grupları olarak ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri karşımıza çıkıyor. Örneğin, 2011’de güvensizlik oranı ayakkabıda yüzde 78, kırtasiyede yüzde 54’tü. 2016’da bu oranlar kırtasiyede yüzde 1,53’e, ayakkabıda yüzde 16,7’ye kadar indi. Özellikle ithal ayakkabıda hala arzu edilen yerde değiliz. Ancak her geçen yıl daha iyi bir noktaya gidiyoruz."

'Kanserojen madde içeren ithal ürünlerle karşı karşıyayız'

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi de, ''Ne yazık ki yine kanserojen madde içeren ithal ürünlerle karşı karşıyayız. Kanserojen ürünlerin büyük bölümü, önceki yıllarda olduğu gibi Çin menşeli. 2016’da kanserojen madde bulgularına rastlanan ürünlerin yüzde 56’sının Çin’den geldiği görülüyor. Çin’i yüzde 20 ile Hindistan, yüzde 4,8 ile Pakistan izliyor." dedi.