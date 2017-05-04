Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maddi durumu yetersiz engelli ve yaşlı on binlerce vatandaşa 1,2 milyar lira tutarında sosyal yardım ödemesi yapıldı. Bakanlık verilerine göre 2017’nin ilk 3 ayında 65 yaşını aşmış, sosyal güvencesi bulunmayan 558 bin 97 yaşlıya toplam 425 milyon lira destek sağlandı. Aynı dönemde yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan, maddi durumu yetersiz 18 yaşından küçük engelliler için yakınlarına sağlanan aylık yardımların toplam miktarı 88 milyon 73 bin lira oldu. Bu destekten 73 bin 868 engelli yakını faydalandı. Yine yüzde 40 ve üzerinde engeli olan 539 bin 506 kişiye 752 milyon 64 bin lira destek sağlanırken, 484 bin 239 engelli vatandaşa da evde bakım hizmeti sağlandı. Böylece destek tutarı 1,2 milyar lira oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, büyümeyle yardımların da artacağını söyledi.