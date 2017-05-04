Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

İstanbul Avrupa Yakası başta olmak üzere 81 ilde, 4,5 milyon tüketiciye hizmet veren CK Boğaziçi Elektrik’in üç ayda bir açıkladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’ megakentteki hareketi gözler önüne serdi. Rapora göre, yılın ilk üç ayında toplam taşınma hareketi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi. 2016’nın ilk çeyreğinde 109 bin olan toplam taşınma sayısı, bu yıl 152 bin 496’yı bulurken, bu her gün 1.694 ailenin taşındığı anlamına geliyor. Geçen yılın ilk üç ayında kapısı ilk defa açılan yeni konutların sayısı 32 bin 642 iken bu yılın aynı dönemde söz konusu rakam yüzde 34 artarak 43 bin 740’a ulaştı. En fazla yeni konuta yerleşim ise 16 bin 876 ile şubat ayında gerçekleşti. 2016’nın ilk çeyreğinde her gün ortalama 354 aile, yeni konutuna taşınırken, bu rakam 2017’nin ilk üç ayında 486’ya yükseldi. En fazla yeni konuta geçişte ise Esenyurt yine ilk sırada yer aldı. Onu Avcılar ve Bayrampaşa izlerken en az yeni konuta taşınma bölgeleri olarak Sarıyer ve Beyazıt öne çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre ikinci el konutlarda taşınma sayısı yüzde 42’ye varan artışla 76 bin 789’dan 108 bin 756’ya yükseldi. Raporu değerlendiren CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, artışta gayrimenkulde fırsat kampanyalarının büyük payı olduğuna işaret etti. “İstikrar ortamına bağlı olarak inşaat sektöründe büyümenin devam ettiğini görüyoruz” diyen Bakal, özellikle yeni konutlardaki hareketliliğin ekonomideki büyümeyi gösterdiğini kaydetti. Bakal “43 bin yeni konut 150 bin kişiye yakın nüfus demektir, bu da çoğu ilk merkezinden fazla eder” dedi.

3 ayda 7 bin 500 yabancı İstanbullu oldu

Yabancıların İstanbul’dan konut sahibi olma isteğini gösteren yabancı abonelerde ise yılın ilk üç ayında 7 bin 488 abonelik başvurusu yaşandı. 2016’nın tamamında 34 bin 30 olan yabancı abone sayısı böylece 31 Mart 2017 itibarı ile 41 bin 518’e yükselmiş oldu.

Kentsel dönüşüm tam gaz

Şubat-Aralık 2016 döneminde 18 bin 585 abonenin bulunduğu bina kentsel dönüşüme girerken, İstanbul Avrupa yakasında ilk 3 ayda 10 bin 160 abonenin bulunduğu yapının yenilenmek üzere kentsel dönüşüme girdiği görüldü. Bu da her gün yaklaşık 113 abonenin bulunduğu yapının yenilenmek amacıyla yıkılması anlamına geliyor. Yıkılan yapıların yüzde 60’ını yani 6.089’unu meskenler oluşturdu. 2017’nin ilk çeyreğinde kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan ticarethanelerin sayısı 4.058’i bulurken aynı dönemde 13 sanayi tesisinin yıkım sebebiyle aboneliği sonlandırıldı.