Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

LG Electronics ile ortaklık anlaşmasını 2023’e kadar uzatma kararı alan Arçelik, iş birliğini ticari klimalara da taşıdı. Anlaşma kapsamında LG markalı klimaların satış ve dağıtım haklarını bünyesine katan Arçelik, Türkiye’nin ilk ticari kliması için de Gebze OSB’deki tesislerine 200 milyon lira yatırım yapacak. Türkiye’nin ilk millî ev tipi klima üretimine 1999 yılında başladıklarını hatırlatan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “Biz ilk üretime başladığımız zaman ev tipi klimaların tamamı ithal ediliyordu. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 50 pazar payı ile sektörün lideriyiz. Gebze’deki klima fabrikası yıllık 1,5 milyon adetlik kapasitesiyle Avrupa’nın en büyüğü. Bugüne kadar 10 milyon adetlik ev tipi klima satışı yaptık. 3,8 milyar dolar gelir sağladık” dedi. Türkiye 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşan klima pazarının 250 milyon dolarının VRF ticari klimalardan geldiğine dikkat çeken Dinçer “Bu rakamın da neredeyse tamamı halen ithal ürünlerden oluşuyor. Hedefimiz ticari klima pazarını da millileştirmek. Tıpkı, Türkiye’de ilk pencere tipi klimayı, ilk split klimayı ve ilk Inverter teknolojisini ürettiğimiz gibi, VRF klima sistemlerini de yine ilk defa biz Türkiye’de üreteceğiz” diye konuştu. Bu kapsamda ticari klima ve yeni teknolojiler için yaklaşık 200 milyon TL yatırım yapmayı planladıklarını dile getiren Dinçer, pazarda artan talebi karşılamanın yanı sıra yurt dışındaki inşaat projeleriyle 200 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi. Uluslararası pazarda ise ilk 3 arasında yer almayı hedeflediklerini ifade eden Dinçer iş birliğinin ortak üretimin yanı sıra satış ve dağıtım faaliyetlerini de kapsadığını kaydetti

LG Electronics İklimlendirme Çözümleri Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı James Lee de Arçelik ile 17 yıldır sürdürdükleri iş birliğini, 2023 yılına kadar uzatma kararı aldıklarını belirterek şunları söyledi: Güney Kore ve Türkiye arasındaki iş birliğini daha da sağlamlaştırdık. Üstün teknolojiye sahip inovatif iklimlendirme çözümümüz LG Multi V 5’in üretim ortaklığıyla da bu dev iş birliğini taçlandırıyoruz. Bu değerli yatırım, Türkiye’nin kaliteli üretim gücüne büyük bir katkı sağlayarak önemli bir ekonomik değer oluşturacak.

“Yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlarız

∂ Arçelik, LG iş birliğiyle geliştirdiği ilk ticari kliması Multi V5’i de tanıttı. Balina ve deniz kabuğunda ilham alınarak tasarlanan Multi V5’in bugüne kadar geliştirilmiş en ileri VRF ticari klima ürünü olduğunu belirten Can Dinçer “Devrim niteliğindeki pek çok teknolojiyi bünyesinde barındırıyor” dedi. Yatırımı yapılacak olan VRF ticari klima sistemlerinin enerji verimli özelliğiyle ön plana çıktığını söyleyen Dinçer, Türkiye’nin enerji ithalat faturasının yıllık 27 milyar dolar olduğunun altını çizdi. Bu rakamın yüzde 25’inin binaları ısıtmak ve soğutmak için kullanıldığını ifade eden Dinçer “2016 yılında Türkiye’de binaları ısıtmak ve soğutmak için yaklaşık 6,5-7 milyar dolar harcandı. Yeni nesil sistemler ile binalarda yüzde 30 enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Türkiye’de bu dönüşümün yarısını dahi gerçekleştirebilirsek yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz” diye konuştu.