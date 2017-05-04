Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz hafta yapılan indirimlerin ardından bugün yeni bir indirim haberi daha geldi. Buna göre bu gece yarısından itibaren benzinde 8 kuruş, motorinde 10 kuruş indirim bekleniyor.



Dolar dün 3,52'nin altına inerek son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Brent ham petrolün fiyatı ise 50 dolar seviyesine kadar geriledi. Hem petroldeki hem dolardaki bu geri çekilmeler akaryakıt fiyatlarına yansıdı.



Geçtiğimiz hafta peş peşe yapılan indirimlerden sonra bugün bir indirim haberi daha geldi.



Benzinin pompa satış fiyatında 8 kuruş, motorinin pompa satış fiyatında ise 10 kuruş indirim bekleniyor.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), yarından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim beklendiğini açıkladı.



PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 5 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 8 kuruş, motorinin pompa satış fiyatında ise 10 kuruş indirim beklenmektedir." denildi.