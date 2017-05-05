Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, tecil müessesi konusunda yeni bir sistem getireceklerini belirterek “İyi niyetli olarak yükümlülüklerini yerine getiren bir mükellef, vergi borcunu ödeme noktasında gerçekten zor durumda olduğunu ortaya koyarsa, kolaylık sağlayacağız” dedi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören tasarı hakkında açıklamalarda bulunan Ağbal, “Temelde, 6183 Sayılı Kanun’da tecil müessesemiz var. Yani bir borçlu borcunu vadesinde ödeyemediğinde, 36 aya kadar tecil edebiliyor, fakat şartlar bir miktar ağır. Gerçekten zor durumda olan mükelleflerimiz gerek teminat, süre, gerekse faiz konusunda şartları karşılayamayabiliyor. Halbuki bu mükellef iyi gününde vergisel yükümlülüklerini yerine getirmiş. Bir zorluk içine düştüğünde ise devlet, tecil müessesesi ile vatandaşın bu talebini tam olarak karşılayamıyor. Burada yapmış olduğumuz yeni öneride; en 3 yıllık bir vergi mükellefinin, borcunu aksatma niyetinde olmadığını ve uyumlu olduğunu görüyorsak, tecil şartlarında kolaylıklar getiriyoruz. Taksitlendirme süresini, 36 aydan 60 aya kadar erteleyebilme imkanı sağlayacağız” diye konuştu. Hazırlanan yeni teklif ile ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların hurdaya ayrılarak bertaraf edilmesi de amaçlandı. Buna göre 1997 model ve daha eski olan taşıtlar 2018 yılı sonuna kadar bedelsiz olarak teslim edilebilecek. Bu taşıtlara ait ödenmemiş vergi ve para cezaları da silinecek. Kanun teklifiyle ayrıca Türkiye Emlak Bankası bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere tasfiye halinden çıkarılacak.