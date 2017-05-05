Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) ve yıllık hanehalkı yurt içi Turizm, istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 467 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,3 azalarak 10 milyon 688 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azalarak 68 milyon 450 bin olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 74 milyon 786 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 371 TL oldu.

Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 605 milyon 608 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2016 yılında 8,8 gece, seyahat başına ortalama harcama ise 410 TL oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 artarak 3 milyar 968 milyon 113 bin TL olarak gerçekleşti. Bu yılda, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 14,8 artarak 28 milyar 33 milyon 83 bin TL oldu.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 95,9’unu 3 milyar 807 milyon 2 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 4,1’ini ise 161 milyon 111 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde yurt içi turizm harcamasının yüzde 91,1’ini 25 milyar 542 milyon 766 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 8,9’unu ise 2 milyar 490 milyon 316 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 72,2 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 9,1 ile ’sağlık’, üçüncü sırada ise yüzde 8,1 ile ’gezi, eğlence, tatil’ yer aldı.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, yüzde 65,9 ile ’yakınları ziyaret’ birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 21,5 ile ’gezi, eğlence, tatil’, üçüncü sırada ise yüzde 6,3 ile ’sağlık’ amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 50 milyon 491 bin geceleme sayısı ile en çok ’arkadaş, akraba evinde’ kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 12 milyon 837 bin geceleme ile ’kendi evi’ yer alırken, ’otel’ 3 milyon 501 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 413 milyon 925 bin geceleme sayısı ile en çok ’arkadaş, akraba evinde’ kaldı. İkinci sırada 107 milyon 831 bin geceleme ile ’kendi evi’ yer alırken, ’otel’ 40 milyon 910 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.