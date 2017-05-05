Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 1915 Çanakkale Köprüsü dahil olmak üzere Malkara-Çanakkale kesiminin yapımı amacıyla, bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca 2017 Yatırım Programında yer alan "Lojistik Merkezi Kurulması Projesi" kapsamındaki Palandöken Lojistik Merkezi karayolu bağlantı yolu işinin yapımı amacıyla Erzurum'un Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki bazı taşınmazların da TCDD Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.