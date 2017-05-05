Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30 bin lira hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'nın 2017 yılı başvurularına yoğun ilgi olduğunu söyledi. Bu yıl için Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'nın bütçesini 483 milyon lira olarak belirlediklerini ve bu kaynağı 16 bin 100 genç çiftçiye kullandıracaklarını belirten Çelik, "Bu imkandan faydalanmak isteyen genç çiftçilerimiz için başvurular bugün sona erecek" diye konuştu..

Başvurular yapılırken erhangi bir ödeme yapılmayacak. Çiftçiler ön başvrularını https://gencciftci.tarım.gov.tr adresinden yapabilecekler. Kesin başvurular ise bağlı bulundukları il yada ilçe tarım müdürüklerinden şahsen yapacaklardır.