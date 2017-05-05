Bakanlar Kurulunun, "Bazı İllerimizde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle  Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin Ziraat Bankası AŞ ile Tarım Kredi  Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar"ı Resmi  gazete'de yayımlandı.Buna göre, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ve ilçelerinde  faaliyet gösteren 2016'da yaşanan terör olayları nedeniyle ekilişleri, ürünleri,  hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup  üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Bakanlığın  görev alanı içinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Tarım İşletmeleri  Genel Müdürlüğünün Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük  faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki  kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul esasları belirlendi.Bu kapsamda, ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya  seraları en az yüzde 30 zarar gören ve bu durumları hasar tespit komisyonlarınca  belirlenen söz konusu gerçek ve tüzel kişilerin ilgili kurumlara olan kredi  borçları 1 yıl ertelenecek.Söz konusu karar, 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.