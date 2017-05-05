Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Nisan ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının bin 725,18 TL, yoksulluk sınırının ise 4 bin 715,65 TL olarak tespit edildiği bildirildi. Araştırmaya göre Nisan ayında Mart ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,49’luk bir düşüş yaşandı. Nisan ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 61,03 artışla domates, yüzde 29,33 artışla patates, yüzde 20,18 artışla portakal, yüzde 17,33 artışla muz; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 47,99 azalışla patlıcan, yüzde 46,66 azalışla salatalık, yüzde 41,34 azalışla kabak, yüzde 37,75 azalışla sivri biber, yüzde 32,15 azalışla çarliston biber madde fiyatlarında yaşandı. Açıklamada aydınlanma madde fiyatında ise Nisan ayında Mart ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmediği belirtildi.

Nisan ayında Mart ayına göre giyim fiyatlarında ortalama yüzde 5,44’lük bir artış gözlendiği bildirilen araştırmada, giyim madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 21,21 artışla elbise, yüzde 19,97 artışla kadın gömleği, yüzde 19,71 artışla kadın ceketi madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Mart ayına göre yüzde 1,87 azalışla iç çamaşırı, yüzde 1,57 azalışla erkek kazağı madde fiyatlarında düşüş gözlemlendiği bildirildi.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 1,71’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Mart ayına göre değişimin yüzde 14,53 artışla yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,51 artışla fotoğraf makinesi madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,79 azalışla düzeyi belirlenemeyen eğitim programları madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,94’lük bir artış olduğu belirlendi. Mart ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 9,73 artışla uçak bileti ücreti, yüzde 4,84 artışla araba kiralama ücreti fiyatında olduğu gözlendi. Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 7,9 azalışla LPG dolum ücreti madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Nisan ayında Mart ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,97’lik bir düşüş gözlenirken; Nisan ayında Mart ayına göre barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,49’luk bir artış oldu.

Nisan ayında Mart ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,001’lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 0,19 artışla telefon ekipmanları madde fiyatında olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme madde fiyatlarında Mart ayına göre yüzde 0,18 azalışla cep telefonu görüşme ücreti madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

Nisan ayında Mart ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,05’lik bir artış yaşandı. En göze çarpan değişim yüzde 3,39 artışla kontakt lenste yaşanırken, sağlık, kişisel temizlik ve benzeri maddelerdeki artışın ise yüzde 2,34 artışla tansiyon aleti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte sağlık madde fiyatlarında Mart ayına göre herhangi bir düşüş gözlemlenmedi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 1,9’luk bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 8,35 artışla makyaj malzemeleri madde fiyatında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Mart ayına göre yüzde 0,62 azalışla bebek bezi madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,78’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,46 artışla badana ve boya malzemeleri; yüzde 0,04 azalışla yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta madde fiyatlarında olduğu gözlendi.