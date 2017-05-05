Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, konut ve işyeri alımlarındaki KDV istisnasına ilişkin olarak, "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve yurt dışında yerleşmiş gerçek kişiler ile kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de olmayan kurumların Türkiye'den alacakları konut veya işyerleri KDV'den istisna olacak." dedi.Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut ve işyeri alımlarında KDV istisnasına ilişkin Kanunun geçen ay yürürlüğe girdiğini, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KDV tebliğiyle de uygulamaya ilişkin detayların belirlendiğini söyledi.Bakan Ağbal, istisnadan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve yurt dışında yerleşmiş gerçek kişiler ile kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de olmayan kurumların yararlanabileceğini ifade etti.

Söz konusu kişi ve kurumların Türkiye'den alacakları konut veya işyerlerinin KDV'den istisna olacağını belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Uygulamadan yararlanacaklar, satış bedelinin en az yarısını satış işleminden önce döviz olarak ülkeye getirmek zorunda. Kalan kısmı da 1 yıl içinde yine döviz olarak getirecekler. Dövizin ülkemize banka yoluyla ya da gümrüklerde beyan edilmek suretiyle getirilmesi gerekiyor. İstisna uygulamasından yararlananların, KDV'siz aldıkları konut ve iş yerlerini en az 1 yıl süreyle satmamaları şartı var. Aksi halde istisna sağladığımız KDV'yi ödemeleri gerekiyor. Uygulamadan yararlanacaklara satış yapacak inşaat sektöründe faaliyette bulunan mükelleflerimizin de satıştan önce tebliğde öngördüğümüz belgeleri istemeleri gerekli. İnşallah, bu düzenleme inşaat sektörü başta olmak üzere ekonomiye çok ciddi hareketlilik getirecek, ülkemize döviz girişi artacak."

Traktör ve iş makinelerinde KDV iadesi

Bakan Ağbal, bugün yayımlanan tebliğle ayrıca, yerli imalatçıları desteklemek amacıyla traktör, tarım ve iş makinelerinin tesliminden doğan KDV iadelerinin yılı içinde nakit olarak yapılmasına da imkan sağladıklarını bildirdi.