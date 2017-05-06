Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Goldman Sachs'in yayınladığı "Petrol, Teslim Olmaya Yaklaştı" adlı raporda, geçen perşembe günü ham petrol fiyatlarının yüzde 4,9 azalarak son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesi değerlendirildi.

Raporda, ABD'de artan ham petrol üretimine işaret edilerek, ülkedeki kaya petrolü üreticileriyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri arasında "şiddetli rekabet" olduğuna ve bunun fiyatları olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

ABD'de artan ham petrol üretiminin, OPEC ile Rusya'nın 30 Kasım'da petrol üretim miktarlarında sınırlamaya gitme anlaşmasının etkilerini tersine çevirebileceği vurgulanarak, anlaşmanın bu yılın ikinci yarısında devam etme olasılığının da riske girdiğini belirtildi.

Yüksek maliyetle ABD'de kaya petrolü çıkaran üreticilerin artık varil başına 50 dolar olan fiyat seviyesine daha hızlı karşılık verdikleri belirtilerek,üreticilerin faaliyetlerini sürdürmek için gerekli sermayenin de bulunduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca, petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün Goldman Sachs'in bu yıl için varil başına ortalama 50 dolar fiyat öngörüsü üzerinde risk oluşturduğu bilgisine yer verildi.

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varili geçen perşembe günü 48,17 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varili de 47,64 dolara kadar gerilemiş, böylece 30 Kasım 2016'da OPEC ile Rusya arasındaki üretimi sınırlama anlaşmasından bu yana petrol fiyatlarında elde edilen kazançların tamamı silinmişti.

Dünyanın en büyük üçüncü ham petrol üreticisi konumunda bulunan ABD'nin ham petrol üretimi geçen kasım ayı sonunda günlük ortalama 8,7 milyon varilken, geçen hafta 9,3 milyon varile yükselmiş ve son 5 ayda yüzde 6,9 artış kaydetmişti.