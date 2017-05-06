Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Standard & Poor's (S&P) tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın uzun dönem yabancı ve yerli para cinsinden kredi notunun "BBB-" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

İtalyan hükümetinin yeni rekabet yasası gibi yapısal reformları uygulamayı sürdürmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ülkede hukuk ve kamu idaresinin etkinliğinin ilerlemesinin süreceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

İş gücü piyasasındaki kademeli ilerleme sayesinde talebin istikrar kazanacağının tahmin edildiği açıklamada, öte yandan istihdamdaki artışın yavaşlayacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, artan enflasyonun özel tüketimi baskı altında tutabileceğine dikkat çekilerek, bu olumsuz durumun hükümetin mali politikaları sayesinde kısmen dengelenebileceği yorumu yapıldı.

Geçen yıl yüzde 0,9 büyüyen İtalyan ekonomisinin bu sene de aynı oranda genişlemesinin öngörüldüğüne yer verilen açıklamada, ekonominin 2018-2020 yıllarında da yüzde 1 ila yüzde 1,2 büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.

- Gürcistan

S&P, Gürcistan'ın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "BB-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu duyurdu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Gürcistan arasındaki anlaşmanın ülkenin reform gündemini kuvvetlendireceği belirtilen açıklamada, ülkenin mali performansının gelecek 12 ayda öngörülerden sapmamasının beklendiği ifade edildi.

Düşük gelir seviyesi, ödemeler dengesi üzerindeki kırılganlık, yüksek cari açık ve para politikasındaki sınırlı esneklik nedeniyle Gürcistan'ın kredi notunun baskı altında olduğuna değinilen açıklamada, ülkede sermaye piyasasının sığ, ABD doları kullanımının da yüksek olduğu aktarıldı.

S&P, geçen yıl yüzde 2,7 büyüme kaydeden Gürcistan ekonomisinin bu sene yüzde 3,5, gelecek yıl da yüzde 4 genişlemesini tahmin ediyor.