Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin başkanlığında toplandı. Başbakanlık Merkez Bina’daki toplantıya Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin katıldı. Toplantının açılışında konuşan Canikli, nakit akışındaki bozulma sebebiyle hiçbir üretim firmasının faaliyetlerinden çekilmesine müsaade edilmediğini vurguladı. Canikli, “Bu sıkıntılı dönemde ekonomiye ilave talep ve satın alma gücü aktarıldı. Bugün itibarıyla yaklaşık 1 milyonu aşan artı istihdam imkânı hayata geçirildi. Talebin artırılması için beyaz eşya, mobilya, konut işlemlerinde ÖTV, KDV ve harç indirimleri yapıldı. 30 Nisan itibarıyla 225 bin 358 firmaya, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli 160 milyar liralık kredi imkânı sağlandı. Piyasalardaki aşırı dalgalanma ve istikrarsızlık yerini istikrar ve sakinliğe bırakmıştır. Özellikle bu son bir yıllık çalkantılı dönemde bu gelişmelerin ekonomi üzerinde tahribatına izin verilmemiştir. 2017 yılında yüzde 4’ün üzerinde bir büyüme performansını gerçekleştireceğiz. Çalkantılı dönemde biraz bozulan bazı makro göstergeler de, yıl sonuna kadar tek haneli rakamlara indirilmiş olacak. İşsizlik, enflasyon ve faiz oranlarında yıl sonu itibariyle tek haneli rakamları inşallah göreceğiz” dedi.