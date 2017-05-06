Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdemli ilçesinin Antalya'dan sonra en büyük domates üretilen bölge olduğunu, 22 bin dekar örtü altı serada yıllık 200 bin ton domates üretildiğini söyledi. Hava şartlarının sert geçmesi nedeniyle ikinci dikim ürünün geç çıkmaya başladığını anlatan Şahin, "Hava şartları ve kışın sert geçmesi gibi nedenlerle nisan ayı başında yapılacak olan domates hasadımız 1 ay gecikmiş durumda. Bu nedenle de piyasaya sürecek ürün bulunamıyor. Havaların ısınmasıyla üründe fazlalık meydana gelecek. Bizim istediğimiz fiyatların 2,5 liradan daha aşağıya düşmemesi." diye konuştu. Şahin, vatandaşların zamlı ürün tüketmelerini istemediklerini vurgulayarak, "Biz domates üzerinde bir oyunun oynandığını düşünmekteyiz. Biz de istemeyiz tüketicinin zamlı ürün tüketmesini. Ancak üretici ürettiğinin karşılığını alamıyor ve aracılar kazanıyor. Bugün Erdemli halinden 2,5 liraya çıkan domates büyük kentlerde 8-10 lira arasında satılıyor. Üretici borcunu kapatıp eline üç beş kuruş kaldığı zaman şükrediyor." ifadelerini kullandı.



- "Cumhurbaşkanımız yüreğimize su serpti"

Rusya'ya domates ihracatındaki kısıtlamaya da değinen Şahin, şöyle devam etti: "Bu durum üreticilerimizi üzmüştü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerin yüreklerine su serpti. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililer bu konuya en kısa zamanda çözüm bulurlar da domates ihracatımız artar. Şu anda domateslerimiz Ukrayna ve Irak'a satılıyor. Rusya ile anlaşma sağlandığı takdirde ihracatımız da artmış olur. Ancak eğer ihracat olmaz ise fiyatların daha da aşağılara düşmesinden endişeliyiz. Geçen yıl çiftçimiz fiyatların düşük gitmesinden dolayı zarar etti. Bu yıl da zarar etsin istemiyoruz."



- "Hava şartlarından domates kızarmıyor"

Üretici Abdurrahman Arslan da yeni sezon domateslerin henüz çıkmadığını, bu nedenle de domatesin pahalı gibi lanse edildiğini belirtti.Domatesin fiyatının halde 2,5 liraya kadar düşürüldüğünü anlatan Arslan, "Burada kaybeden üretici olurken kazanan aracılar oldu. Biz 2,5 liraya domates satarken büyük kentlerde 10 liradan satıldığını görüyoruz ve bu adaletsiz bir durum. Domates fiyatlarının havaların ısınmasıyla daha da aşağıya düşmesi bekleniyor." diye konuştu.

Domates üreticisi Fatma Cüce ise 1 dönüm domates serasına 10 bin lira masraf yaptıklarını dile getirdi.Kışın sert geçmesiyle ürün alamadıklarını anlatan Cüce, "Bu yıl daha siftah yapamadık çünkü hava şartlarından dolayı domates kızarmıyor. Olan tüketici kadar bize de oluyor." dedi.