Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin karasal büyüklüğünün yaklaşık yüzde 30,8'ini tarım alanları oluşturuyor. En büyük tarım alanına sahip il 19,6 milyon dekarla Konya, en küçük tarım alanına sahip il ise 107,1 bin dekarla Yalova.AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2016 verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin karasal büyüklüğünün (769 milyon 632 bin dekar) yüzde 30,8'i tarım alanlarından oluşuyor.Toplam 237 milyon 625 bin 724 dekar büyüklüğündeki tarım alanının 196 milyon 243 bin 701 dekarında (yaklaşık yüzde 82,5) tahıllar ve diğer bitkisel ürünler yetiştiriliyor. Geçen yıl bu alanın 155 milyon 743 bin 717 dekarı ekildi, 40 milyon 499 bin 984 dekarı da nadasa bırakıldı.Öte yandan, 8 milyon 41 bin 419 dekar alanı sebze bahçeleri, 33 milyon 292 bin 166 dekar alanı meyveler, içecek ve baharat bitkileri, 48 bin 438 dekar alanı da süs bitkileri oluşturdu.

En büyük tarım alanına sahip kent Konya

Türkiye'nin en büyük tarım alanına sahip kentleri sırasıyla Konya, Ankara ve Şanlıurfa."Tahıl ambarı" olarak da anılan Konya, 19 milyon 600 bin 279 dekar tarım alanına sahip. Bu alanın geçen yıl 13 milyon 957 bin 372 dekarına tahıl ekildi, 4 milyon 980 bin 662 dekar alan nadasa bırakıldı. Konya'daki tarım alanının 232 bin 786 dekarını sebze bahçeleri, 428 bin 517 dekarını meyveler, içecek ve baharat bitkileri, 942 dekarını da süs bitkileri alanı oluşturdu.Tek başına Konya'nın sahip olduğu tarım alanı Türkiye'nin toplam tarım alanının yüzde 8,2'sine karşılık geldi.

12 milyon 56 bin 242 dekar tarım alanına sahip Ankara, Türkiye'nin en büyük tarım alanına sahip ikinci ili oldu. Başkent Ankara'nın tarım alanlarının 8 milyon 127 bin 408 dekarında tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ekildi, 3 milyon 175 bin 394 dekar alan ise nadasa bırakıldı, 426 bin 622 dekar alanda sebze ekildi. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı da 326 bin 499 dekar olarak hesaplandı. Ankara'daki tarım alanlarının 319 dekarını süs bitkileri alanı oluşturdu.

Tarım alanı büyüklüğünde üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa'da ise 11 milyon 543 bin 201 dekar tarım alanı bulunuyor. Bu alanın 8 milyon 392 bin 152 dekarında tahıl ve diğer bitkisel ürünler ekildi, 1 milyon 544 bin 997 dekar alan nadasa bırakıldı. Şanlıurfa'da 196 bin 550 dekar sebze bahçeleri, 1 milyon 409 bin 477 dekar meyveler, içecek ve baharat bitkileri, 25 dekar da süs bitkileri alanı bulunuyor.

Sivas (7,9 milyon dekar), Yozgat (6 milyon dekar), Kayseri (5,9 milyon dekar), Diyarbakır (5,9 milyon dekar), Eskişehir (5,7 milyon dekar) ve Çorum (5,3 milyon dekar) da tarım alanı büyük iller arasında yer alıyor.

En küçük tarım alanına sahip iller ise 107 bin 163 dekar alanla Yalova, 281 bin 824 dekar alanla Ardahan ve 307 bin 595 dekar alanla Artvin oldu.

"Antalya'da tarım alanları azalıyor"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın her geçen yıl tarım topraklarını kaybettiğini söyledi.

Kentte 2000'li yılların başında her 100 dekar alanın 20 dekarını tarım alanı oluştururken, bugün bu rakamın 18 dekara kadar gerilediğine dikkati çeken Çandır, şöyle konuştu:

"30 bin futbol sahası büyüklüğünde alan kaybeden kentimizde, her nefes alışımızda 10 metrekare tarım alanımız inşaat ve kentleşmeye kurban edilmiştir. Ülkemizde ise 2000'li yılların başından bugüne 2 milyon 420 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım alanı kaybolurken, her gün 8 futbol sahası tarım alanımız yok olmuştur. Tüm bu kayıplar sonrası 12 Aralık 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 49 ilde 141 ovanın tarımsal sit alanı ilan edilmesini tarım sektörü için çok önemli görmekteyiz."

Turizm ve tarım kenti Antalya'da imar konusunda dikkatli kararlar alınması, ilgili kurumların daha hassas davranması gerektiğini kaydeden Çandır, gelecek nesillere nefes alacak bir kent bırakma zorunluluğunu anımsattı. Çandır, "Yarın bir gün çocuklarımıza çimento çorbası, seramik kavurma yediremeyeceğimize göre bu tarım topraklarını olması gerektiği gibi korumalı ve geliştirmeliyiz." dedi.