Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Unilever Dünya Başkanı Paul Polman, “Sadece son 10 yıl içinde Türkiye’ye yatırımımız, 450 milyon avrosu fabrika yatırımı, 150 milyon kadar da marka ve pazarlama yatırımı olmak üzere toplam 600 milyon avroya ulaştı. Yeni Konya Tedarik Köyü yatırımımızla birlikte 1300-1500 kişilik yeni istihdam oluşturduk. Bu istihdamı, ek hizmet alımları ve çevresinde oluşturulan ekonomi olarak değerlendirdiğinizde, en az 20 ile çarpabilirsiniz. Bu da Konya için 30 bin kişilik bir istihdam ekosistemi anlamına gelir” dedi.