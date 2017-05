Türkiye Gazetesi

Bayburt’ta Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 113 milyon liralık 14 tesisin temel atma törenine Maliye Bakanı Naci Ağbal, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ve diğer ilgililer katıldı.

Bakan Ağbal, 16 Nisan’da Türkiye’nin adeta bir destan yazdığını ifade ederek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşturulan bütün olumsuz havalara rağmen, ekonomide oluşturulmaya çalışılan bütün oyunlara rağmen hep beraber güçlü bir şekilde ekonomiyi toparladıklarını, yatırımları yapmaya devam ettiklerini, özel sektörün, kamu hangi alanda yatırım yapıyorsa aynı şekilde yapmaya devam ettiğini belirtti. Ağbal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2017 yılında inşallah bütçemizden yaklaşık 587 milyar lira harcayacağız. Üç kalem var, bütçede her zaman için hükümet olarak önemsediğimiz alanlar bunlar. Bunların başında ne geliyor? Eğitim. Her zaman söyledik, bizim için eğitim harcamaları her şeyin önünde gider, bütçeden en fazla kaynağı her zaman eğitime ayırdık. 2017 yılında inşallah bütçeden eğitime 122 milyar lira kaynak ayırdık. Yine her zaman söylüyoruz eğitimden sonra bütçede en fazla önem verdiğimiz kalem sağlık harcamaları, çünkü toplum sağlıklı olacak ki büyüyecek, kalkınacak. 2017 yılında sağlığa bütçeden ayırdığımız kaynak 111 milyar lira. Peki bütçeden üçüncü olarak en fazla kaynak ayırdığımız kalem ne? Yatırım. 2017 yılında bütçeden yatırıma 77 milyar lira kaynak ayırdık. Geçen seneye, 2016 yılına göre yatırım ödeneklerini yüzde 30 oranında artırdık. Üçünü topluyorum alt alta sağlığa, eğitime, altyapıya, yatırıma ne kadar para harcayacağız? 310 milyar lira harcayacağız. Bütçemiz ne kadardı? 587 milyar lira. Yaklaşık bütçenin yarısını sadece eğitime, sağlığa ve yatırıma ayırıyoruz."

"14 TESİSİN YATIRIM BEDELİ 113 MİLYON LİRA"

Bakan Eroğlu ise yaptığı konuşmada, "14 tesisin yatırım bedeli 113 milyon lira. Bunun yanında 6 müjdeyle daha geldik. Bayburt’a her yıl geliyorum. Geçtiğimiz 6 Kasım’da geldiğimizde 62 müjde verdik. 402 milyon lira. Bugün de 6 müjdeyle geldik. Toplam 68 proje ve 415 milyon lira. Kısa zamanda 27’sini tamamladık. Gerisi de şu anda yapım aşamasında. Ayrıca Orman ve Meteoroloji’nin de müjdeleri var. Orman teşkilatımız burada muazzam bir ağaçlandırma yapacak. Bu yıl 11 bin 710 dekar arazide çalışma yapılacak. 1 milyon fidan üretilecek. ORKÖY kredileri veriyoruz. Ayrıca 2 köye 5 bin adet badem ve kuşburnu fidan dikilerek vatandaşlara dağıtılacak" dedi.

Konuşmaların ardından toplam 113 milyon TL’ye mal olacak baraj, gölet, sulama, dere ıslahı, taşkın kontrol gibi 14 projenin toplu temel atma ve açılışı gerçekleşti. Tören arından iki bakan Şair Zihni Kültür Merkezi’nin bahçesine fidan dikti.