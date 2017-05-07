Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aselsan, ROKETSAN, TUSAŞ başta olmak üzere yerli sanayi devleri, fuarda gövde gösterisi yapacak. IDEF’i 2015’te 110 ülkeden 59 bin 715 profesyonel ziyaret etmişti. Bu yılki fuarda da benzer rakam bekleniyor. Savunma sanayii, geçtiğimiz yıl 1,68 milyar dolarlık ihracata imza atmıştı. Fuar, ihracatın artırılması için de potansiyel oluşturacak.



ASELSAN GELİŞTİRDİ

Sinsi tehditlere lazerli imha

ASELSAN, ortaya çıkan yeni tehdit ve ihtiyaçları dikkate alarak, silah sistemleri konusundaki ürünlerini çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, sahip olduğu yerli lazer teknolojisi ile geleceğin savunma sistemini oluşturmak için önemli bir adım attı. Testlerdeki başarılı performansıyla dikkati çeken Lazer Savunma Sistemi sayesinde, hedefler yüksek hassasiyetle ve kısa sürede etkisiz hâle getirilecek. İnsansız hava aracı tehditlerine, el yapımı patlayıcılara ve yol kenarındaki şüpheli unsurlara karşı tasarlanan sistem, IDEF 2017’de sergilenecek. Kameraların yakaladığı hedefler, fiber kaynak tarafından üretilen lazerle vuruluyor. Stabilize platform üzerinden, hedef de yönlendirilebiliyor. Mekanik, yazılım ve donanım tasarımları ile üretimleri, ASELSAN imzası taşıyor.



ATAK’A MİLLÎ RADAR

Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Milimetre Dalga Radarı’nın (MİLDAR), ATAK helikopteri üzerindeki uçuş testleri haziranda tamamlanacak. Meteksan Satış Yöneticisi Burak Akbaş “MİLDAR, 2018’de bütün ATAK’larda olacak. Altyapı hazır, üretime hemen başlayabiliriz. Radarda kullandığımız ara yüz ve yazılımlar, başka helikopterlere de entegrasyona imkân veriyor. Ürünün ihracı için de çalışmalarımız olacak” dedi. Söz konusu radarın menzili, 12 kilometre... 50’ye kadar hareketli hedefi takip ve tespit edebiliyor. Millî radar; alçak helikopter uçuşlarında ciddi tehlike teşkil eden arazi topografisini de ekranda dinamik olarak gösterebiliyor.



Mikro uyduda

YERLİ DEVRİM

Savunma sanayiinin öncü firmalarından Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ (STM), yüksek çözünürlüklü mikro yer gözlem uydusu Lagari’yi, ilk defa 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergileyecek. Türkiye’nin ilk millî mikro gözlem uydusu olan Lagari, sahada taktik görüntü ihtiyacının gerçek zamanlı karşılanması, genel haritalama, orman ve bitki örtüsünün, doğal afetlerin takibi gibi keşif gözetlemesi yapacak. STM tarafından, sosyal medya hesabından, “Dünyayı artık daha net ve geniş göreceğiz” temasıyla yapılan paylaşımla merak uyandıran Lagari, Türkiye’nin uydu teknolojilerindeki yetkinliğine yeni bir boyut getirecek. STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, “Bu yeni konsept uydulardan, hızlı ve yüksek çözünürlükte görüntü almak mümkün olacak” diye konuştu.