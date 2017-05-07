Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova-Türkiye İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, darbe girişiminin büyük çaplı yatırım ve projelerin durmasını engelleyemediğini, geçen yıl birçok mega projeyi hayata geçirdiklerini, yeni projelerin temellerini attıklarını, dünyanın en büyük havalimanının ilk bölümünü de 2018’de açacaklarını dile getirdi. Türkiye ekonomisinin geçmişten bugüne kadar değerlendirilmesi yapıldığında, 2002’den sonra hükümetlerin gerçekleştirdiği büyük atılımın, pek çok gelişen ülkeye ilham kaynağı olduğunu anlatan Yıldırım, “2002 yılında 230 milyar dolar millî gelirimiz, 2016 yılında 850 milyar dolara çıktı. Kişi başı gelir de 3 bin 500 dolardan 10 bin dolara ulaştı. Son 15 yılda ihracatımızı beşe katladık ve hedef olarak 500 milyar doları belirledik. 2023 yılında kişi başı millî geliri de 25 bin doların üzerine çıkarak, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi almayı hedefliyoruz. Güven ve istikrar olursa, yapamayacağınız hiçbir şey yok. İrade varsa çözüm de var” dedi.

İki ülke iş adamlarına da mesaj veren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz ülkeyi yönetenlere düşen görev, sizin önünüzdeki engelleri kaldırmaktır. İş yapmayı kolaylaştıracak, bürokrasiyi azaltacak ve hızı artıracak tedbirleri aldığımız zaman, artık gerisi sizlere, iş alemine düşüyor. Bugün yapılan toplantıların, bu ikili üst düzey ziyaretlerin amacı da bu konularda yol almaktır.