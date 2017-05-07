Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul'da 5 güzergâhta nihai aşamaya gelindiğini söyledi.Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, maliyetin 15 milyar dolar olabileceğini belirten Arslan, kanal etrafındaki şehirleşmeyle ilgili de şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte planlıyoruz. Ekolojik sistemi bozmaması ve tatlı su kaynaklarına etki etmemesi için çalışmalar yapıyoruz." Arslan, proje tamamlandıktan sonra orta ve alt gelir grubundakilerin de kanal çevresinde ev sahibi olabileceklerini söyledi.